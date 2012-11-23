Prefeitura abre credenciamento para fornecedores de manutenção da frota municipal

Empresas interessadas em prestar serviços para a frota oficial do município já podem participar do chamamento público para credenciamento de fornecedores da Prefeitura de Paranavaí. O atendimento será realizado por meio de sistema informatizado de gestão.

O credenciamento é destinado a empresas dos ramos de manutenção preventiva e corretiva, lubrificação, fornecimento de peças automotivas, lavagem de veículos, borracharia, pneus e serviços de rastreador veicular.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, por meio da Diretoria de Frotas, a proposta é aumentar a rede credenciada de oficinas, autopeças e concessionárias que atendem os veículos oficiais, garantindo mais agilidade, eficiência e qualidade nos serviços prestados à frota municipal.

As empresas interessadas podem entrar em contato com a Diretoria de Frotas, por meio de WhatsAppp disponível neste link https://wa.link/mawfb0, para obter informações sobre o processo de credenciamento e a documentação necessária para participação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí