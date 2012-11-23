Prefeitura abre credenciamento para a praça de alimentação do Motocross etapa Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), por meio da Diretoria de Turismo e Eventos, abrirá na próxima segunda-feira, 10 de agosto, o credenciamento para food trucks, reboques e pequenos vendedores do ramo de alimentação e bebidas interessados em participar da praça de alimentação do Motocross etapa Paranavaí, que será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Parque de Exposições.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0aEmnTO1qumv6K-WW46-eLTsFL3-m..., a partir do dia 10 de agosto. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas para os interessados.

Podem participar pessoas jurídicas que atuem no segmento de alimentação e bebidas e atendam aos requisitos estabelecidos no edital de credenciamento. Os espaços destinados à comercialização serão organizados em área previamente definida pela organização, no Parque de Exposições.

A Prefeitura disponibilizará uma tenda para a praça de alimentação e carga de energia elétrica de pequeno porte para uso compartilhado entre os credenciados. Os participantes deverão providenciar a própria estrutura de atendimento, incluindo barracas, mesas, cadeiras e lixeiras, além de soluções para abastecimento de água, internet e demais necessidades operacionais.

O edital também estabelece regras para o funcionamento da praça de alimentação, como a proibição da reserva antecipada de espaços, da comercialização fora do local definido pela organização e da venda de produtos não autorizados. O descumprimento das normas poderá resultar no impedimento de participação em futuros eventos promovidos pelo município.

O edital completo, com todas as regras de participação, está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Paranavaí. Dúvidas podem ser encaminhadas à Diretoria de Turismo e Eventos pelo e-mail diretoriadeturismopvai@gmail.com.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí