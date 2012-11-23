Prefeitura abre licitação para concessão de lotes no Distrito Industrial com foco em atrair novos empreendimentos

A Prefeitura de Paranavaí, por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Administração, anunciou a abertura do processo licitatório para concessão de direito real de uso de lotes localizados no Distrito Industrial, no Sumaré. A proposta representa um passo estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico, ampliar oportunidades de trabalho e diversificar as atividades produtivas no município.

O Edital de Concorrência Eletrônica nº 012/2025 já está disponível, e as empresas interessadas em se instalar ou expandir suas atividades em Paranavaí podem apresentar suas propostas a partir das 08h do dia 04 de agosto até às 09h do dia 23 de setembro de 2025. A sessão pública da licitação acontecerá no mesmo dia, às 09h30 (horário de Brasília), por meio da plataforma oficial do Governo Federal: www.gov.br/compras

De acordo com o diretor de Indústria e Comércio, Anderson Cardoso de Oliveira, a ação marca um importante avanço na política de desenvolvimento do município.

“Esta iniciativa é um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico de Paranavaí. Ao conceder esses lotes industriais, estamos abrindo portas para a chegada de novos empreendimentos e a expansão dos existentes, gerando empregos e renda para nossa população, em consonância com a Lei Municipal 3.630/2010 do PADEP”, destacou.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO - A concessão será feita a título gratuito, sendo a seleção realizada por meio da modalidade de “Melhor Técnica”. As propostas apresentadas devem demonstrar viabilidade econômica, com exigência de ocupação mínima de 60% da área do lote, além da previsão de geração e manutenção de empregos, critério que terá pontuação de 3 pontos por vaga criada.

As empresas selecionadas deverão cumprir os prazos estabelecidos no projeto técnico apresentado na concorrência pública, com prazo de conclusão das obras entre 120 dias e 12 meses.

A documentação exigida inclui comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e ambiental. Os detalhes técnicos e dimensões de cada lote estão disponíveis no Anexo I do edital.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - A licitação dos lotes está alinhada ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Paranavaí (PADEP), estabelecido pela Lei Municipal nº 3.630/2010. A proposta é fortalecer o ambiente de negócios, estimular a industrialização, o comércio e a prestação de serviços, promovendo um ciclo virtuoso de crescimento sustentável e oportunidades para a população.

A modalidade eletrônica do certame reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e possibilita a participação de empresas de todo o Brasil, garantindo ampla concorrência.

Os interessados podem consultar o edital completo no portal da Prefeitura de Paranavaí ou no Diário Oficial dos Municípios – SIGPub, por meio do link: www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/997A40C8

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí