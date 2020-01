A Prefeitura de Paranavaí está abrindo Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter excepcional e temporário de sete profissionais médicos. A abertura do Processo Seletivo foi autorizada com base no Decreto Municipal nº 20.808/2020, publicado no Diário Oficial Oficial dos Municípios nesta quarta-feira (15/1), que declara situação de emergência no município em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, o que tem causado o aumento de casos de dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya em Paranavaí.

Veja também: Município decreta situação de emergência por conta da dengue em Paranavaí

São 3 vagas para Médico Plantonista para atuar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, com salário base de R$ 7.294,33 para carga horária de 72 horas mensais, e outras 4 vagas para Médico Clínico Geral para atuar nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com salário base de R$ 15.412,57 para carga horário de 40 horas semanais. A contratação será feita pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, ou enquanto persistir a situação de surto ou epidemia de dengue no município, ou ainda até que a vaga seja ocupada por servidor público efetivo, nomeado em Concurso Público.

O período de inscrições para o Processo Seletivo vai de 17 a 26 de janeiro e não há cobrança de taxas. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet. Basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: clicar em “Portal da Transparência” > “Pessoal” > “Inscrição PSS – Médicos 2020”. Depois de ler o Edital, o candidato deverá baixar e preencher, de forma digitada, o Curriculum Vitae anexo ao edital disponível no site. Feito isso, é necessário imprimir o arquivo, assiná-lo, digitalizá-lo e encaminhar como anexo para o e-mail pssparanavai@gmail.com junto com os documentos comprobatórios das informações prestadas no currículo.

No prazo máximo de 24 horas, o candidato receberá uma confirmação do recebimento do arquivo, com o seu número exclusivo de inscrição. Caso o candidato não receba a confirmação, deverá entrar em contato com a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura pelo telefone (44) 3421-2323 – ramal 1229, ou pelo whatsapp no número (44) 99149-0484.

O resultado da análise da documentação será divulgado a partir das 15h do dia 31 de janeiro, através do site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí