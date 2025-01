Prefeitura antecipa pagamento com reajuste inflacionário de 4,77% e alerta servidores sobre consignados

A Prefeitura de Paranavaí antecipou para esta quarta-feira (29/1) o pagamento da folha salarial dos servidores, já incluindo o reajuste inflacionário de 4,77%. O aumento tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos por famílias de baixa renda.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Rafael Cargnin Filho, a proposta foi enviada pela Administração Municipal no início de janeiro e, após aprovação da Câmara Legislativa, houve um esforço para que o reajuste fosse aplicado ainda neste mês.

Cautela com empréstimos consignados - Diante do reajuste, as secretarias de Fazenda e Administração orientam os servidores a terem prudência ao contratar empréstimos consignados. O secretário de Administração, Rui Nunes, alertou sobre os impactos financeiros dessa prática.

"Quando há reajuste salarial, muitos servidores procuram empréstimos devido ao aumento da margem consignável. No entanto, ao longo prazo, as consequências podem ser negativas. Por isso, é essencial ter cautela antes de contratar esse tipo de crédito", afirmou.

Atualmente, mais de 50% dos servidores possuem empréstimos consignados, segundo Nunes.

O secretário de Fazenda também reforçou o alerta. "Há casos de servidores que comprometem 35% da renda com esses empréstimos, restando pouco mais da metade do salário para as demais despesas. Com o tempo, isso pode levar a dificuldades financeiras", destacou Cargnin.

O prefeito Maurício expressou preocupação com a situação e defendeu a importância da educação financeira.

"A longo prazo, muitos servidores acabam enfrentando dificuldades para honrar seus compromissos, o que pode impactar até mesmo a saúde deles. Esses empréstimos devem ser feitos apenas em casos de extrema necessidade", ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí