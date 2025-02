Prefeitura atua para minimizar os danos causados pela chuva

A Prefeitura de Paranavaí, por meio das Secretarias de Infraestrutura e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, está trabalhando para minimizar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde desta terça-feira (3/2).

Aproximadamente 20 pontos da cidade ficaram alagados, interrompendo o trânsito de pessoas e veículos. Não há registros de quedas de árvores nem de casas destelhadas. A Secretaria de Comunicação entrou em contato com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que informou que o volume de chuva registrado foi de 43,8 milímetros. Ainda há previsão de chuva entre a noite de hoje e esta quarta-feira (5/2), com acumulado entre 20 e 30 milímetros.

A Prefeitura de Paranavaí também recebeu algumas medições independentes, que registraram mais de 70 milímetros de chuva em alguns pontos da cidade.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, os principais pontos de alagamento são: Avenidas Rio Grande do Norte, Tancredo Neves e Paraná; bacia do Jardim Ouro Branco; e as ruas Albino Silva, ao lado do cemitério, e Neusa Cascão Borba, em frente à OAB.

Os fiscais da Diretoria de Trânsito (Ditran) e os guardas municipais estão mobilizados para interditar os locais afetados pelos alagamentos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí