Prefeitura conclui recuperação de quase 60 ruas em Paranavaí; nova etapa começa no segundo semestre

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfras), concluiu este mês a primeira etapa dos serviços de recuperação asfáltica no município. Ao todo, foram executados 21 quilômetros de pavimentação, contemplando trechos de 54 ruas em diferentes bairros da cidade.

As melhorias chegaram a regiões como os jardins São Jorge, Oásis, Santos Dumont, Ipê, São Vicente, Campo Belo e Vila Operária.

De acordo com a Seinfras, a segunda etapa já está em preparação e deverá começar no segundo semestre deste ano. A expectativa é avançar com a recuperação de mais 16 quilômetros, com possibilidade de chegar a 20 quilômetros de pavimentação.

"Se conseguirmos fazer a recuperação de 20 quilômetros de pavimento por ano, com certeza Paranavaí terá quase todas as ruas em boas condições de trafegabilidade", declarou o secretário da pasta, Renato Dultra.

Confira todas as ruas que foram recuperadas na 1ª etapa:

Rua Lapa

Rua Percy Guimarães Cleve

Rua José Fracarolli

Rua Visconde de Guarapuava

Rua Barão do Cerro Azul

Rua José Roberto da Silva Arrais

Rua João Dias Motta Filho

Rua Flauzina Dias Vegas

Rua Pioneiro Moisés Lopes Ribeiro

Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira

Rua Fidelcino Rocha

Rua Valdomiro Carlos da Silva

Rua Oscar Câncio do Amaral

Rua dos Ipês

Rua Coronel Gilberto Jummer

Rua Mártir Luther King

Rua Pedro Moretti

Rua São Cristóvão

Rua José Ebiner

Rua Antônio João

Rua Professor Geraldo Longo

Rua Miguel Couto

Rua Carlos Gomes

Rua Visconde Taunay

Rua Almirante Tamandaré

Rua Vista Alegre

Rua Tamboara

Rua Padre Antônio Vieira

Rua Dorival Peron

Rua Altino da Silva Azeredo

Rua Ébano Pereira

Rua Heihachiro Niekawa

Rua Hayato Nakamura

Rua Vitor Lopes

Rua Wladisao Gaida

Rua João Salvador

Rua Martins Silvério do Nascimento

Rua Raul da Silveira Torres

Rua Dr. Riszardo Edmundo Gluchowski

Rua Pereira Passos

Rua Serafim Afonso Costa

Rua Júlio Gonçalves Vicente

Rua Santarém

Rua Antônio Jacomel

Rua Luiz Spigolon

Rua Santa Catarina

Rua Amapá

Rua Guaporé

Rua Carlos Faber

Rua Assis Chateaubriand

Rua Prudentópolis

Rua Caramuru

Rua Paraguaçu

Rua Amazonas

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí