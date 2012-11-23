Prefeitura conclui recuperação de quase 60 ruas em Paranavaí; nova etapa começa no segundo semestre

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A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfras), concluiu este mês a primeira etapa dos serviços de recuperação asfáltica no município. Ao todo, foram executados 21 quilômetros de pavimentação, contemplando trechos de 54 ruas em diferentes bairros da cidade.
As melhorias chegaram a regiões como os jardins São Jorge, Oásis, Santos Dumont, Ipê, São Vicente, Campo Belo e Vila Operária.
De acordo com a Seinfras, a segunda etapa já está em preparação e deverá começar no segundo semestre deste ano. A expectativa é avançar com a recuperação de mais 16 quilômetros, com possibilidade de chegar a 20 quilômetros de pavimentação.
"Se conseguirmos fazer a recuperação de 20 quilômetros de pavimento por ano, com certeza Paranavaí terá quase todas as ruas em boas condições de trafegabilidade", declarou o secretário da pasta, Renato Dultra.
Confira todas as ruas que foram recuperadas na 1ª etapa:
Rua Lapa
Rua Percy Guimarães Cleve
Rua José Fracarolli
Rua Visconde de Guarapuava
Rua Barão do Cerro Azul
Rua José Roberto da Silva Arrais
Rua João Dias Motta Filho
Rua Flauzina Dias Vegas
Rua Pioneiro Moisés Lopes Ribeiro
Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira
Rua Fidelcino Rocha
Rua Valdomiro Carlos da Silva
Rua Oscar Câncio do Amaral
Rua dos Ipês
Rua Coronel Gilberto Jummer
Rua Mártir Luther King
Rua Pedro Moretti
Rua São Cristóvão
Rua José Ebiner
Rua Antônio João
Rua Professor Geraldo Longo
Rua Miguel Couto
Rua Carlos Gomes
Rua Visconde Taunay
Rua Almirante Tamandaré
Rua Vista Alegre
Rua Tamboara
Rua Padre Antônio Vieira
Rua Dorival Peron
Rua Altino da Silva Azeredo
Rua Ébano Pereira
Rua Heihachiro Niekawa
Rua Hayato Nakamura
Rua Vitor Lopes
Rua Wladisao Gaida
Rua João Salvador
Rua Martins Silvério do Nascimento
Rua Raul da Silveira Torres
Rua Dr. Riszardo Edmundo Gluchowski
Rua Pereira Passos
Rua Serafim Afonso Costa
Rua Júlio Gonçalves Vicente
Rua Santarém
Rua Antônio Jacomel
Rua Luiz Spigolon
Rua Santa Catarina
Rua Amapá
Rua Guaporé
Rua Carlos Faber
Rua Assis Chateaubriand
Rua Prudentópolis
Rua Caramuru
Rua Paraguaçu
Rua Amazonas
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí