Prefeitura convida população para audiência pública da Lei Orçamentária de 2026

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, realizará uma audiência pública para apresentação e apreciação do Projeto de Lei nº 59/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026 (Lei Orçamentária Anual – LOA).

A audiência será no dia 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira), às 18h, na Câmara Municipal de Paranavaí.

Para ampliar o acesso e facilitar a participação da comunidade, a apresentação também será transmitida on-line pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal.

A audiência pública é uma etapa essencial do processo orçamentário e garante que a população acompanhe, tire dúvidas e participe da definição das prioridades do município para o próximo ano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí