Prefeitura cria canal de denúncias de assédio e discriminação contra servidores

A Prefeitura de Paranavaí lançou esta semana um canal interno de atendimento aos servidores municipais. O “Acolhe Servidor” é um canal destinado a receber denúncias de assédio moral, assédio sexual e discriminação no âmbito do serviço público.

“A ideia é que os servidores tenham um canal onde possam relatar casos de assédio e discriminação, e que tenham esses casos investigados, acompanhados por uma Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual. Acreditamos que o combate e a prevenção ao assédio são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso para todos os servidores. A criação deste canal reforça o compromisso do município em acolher as vítimas, proteger seus direitos e promover um ambiente livre de práticas abusivas e discriminatórias”, explica a diretora de Recursos Humanos, Jheniffer Lafayete.

O município vai receber denúncias identificadas ou anônimas, desde que haja indicação do agressor ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo. Além disso, é indispensável apresentação sobre a conduta que pode configurar assédio moral, assédio sexual ou discriminação e, se possível, as datas e os locais onde os fatos ocorreram.

As denúncias podem ser feitas pelo e-mail oficial do programa: acolheservidor@paranavai.pr.gov.br ou através da Ouvidoria Municipal (com opção de anonimato) através do whatsapp (44) 99114-1389, do telefone 156, ou presencialmente no Paço Municipal (3º piso).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí