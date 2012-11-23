Prefeitura dá sequência à recuperação das ruas em Paranavaí

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura recuperou trechos de quatro vias da cidade. Os serviços começaram na segunda-feira, dia 29 de setembro, e contemplaram as ruas Paraguaçú e Pioneiro Sérgio Rodrigues de Carvalho, antiga Caramuru, em pontos onde as condições estavam precárias.

Na quarta-feira, 1º de outubro, a rua Iracema também recebeu o reperfilamento da manta asfáltica.

Já na quinta-feira (2), os serviços foram iniciados na rua Visconde de Guarapuava e concluídos nesta sexta-feira (3).

As quatro vias ficam no Jardim Santos Dumont, próximas à Avenida Heitor de Alencar Furtado.

“Agora essas vias estão em boas condições de trafegabilidade, o que contribui para um trânsito mais seguro, reduz o estresse e evita a deterioração dos veículos que passam diariamente por esses locais”, destacou o secretário Renato Dultra.

“É importante salientar que diversas outras ruas de Paranavaí também receberão esse serviço. Estamos apenas começando esse trabalho de recuperação das vias da cidade”, acrescentou.

Após o reperfilamento, a Diretoria de Trânsito aguardará o período de maturação da manta asfáltica para realizar a pintura das faixas de sinalização das pistas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí