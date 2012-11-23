Prefeitura de Paranavaí abre inscrições para o Concurso de Vitrines 2025

A Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí (Aciap), abriu as inscrições para o Concurso de Vitrines e Fachadas Comerciais 2025.

As empresas interessadas podem se inscrever entre 3 e 10 de dezembro de 2025 pelo site da Aciap (www.aciapparanavai.com.br). O formulário direto de inscrição está disponível no link: https://forms.gle/re2kx1eAsYE1LW9g9.

“O Concurso de Vitrines já faz parte do Natal em Paranavaí. Ele envolve os comerciantes nesse clima especial de fim de ano e incentiva cada empresa a criar uma ambientação que valorize a cidade e atraia o público”, afirmou o secretário Kaká Scarabelli.

PREMIAÇÃO - O concurso reconhece as vitrines e fachadas mais bem avaliadas, valorizando o trabalho dos comerciantes e contribuindo para tornar Paranavaí mais acolhedora no fim do ano. Serão selecionadas as cinco melhores decorações, com a seguinte premiação:

1º lugar: R$ 3.000,00

2º lugar: R$ 2.000,00

3º lugar: R$ 1.500,00

4º lugar: R$ 1.000,00

5º lugar: R$ 800,00

A empresa vencedora deverá requerer o prêmio por meio de protocolo, realizado no site oficial da Prefeitura de Paranavaí ou presencialmente, informando agência e conta bancária para depósito.

O julgamento acontecerá entre 11 e 23 de dezembro de 2025, com a divulgação das empresas vencedoras até 10 de janeiro de 2026. A avaliação será feita por três representantes do município: Viviane Reis, do Conselho Municipal de Turismo; Rosimeire Cláudia Fracarolli, da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Turismo; e Daiane Lahis Rodrigues de Andrade, do Conselho da Mulher Empresária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí