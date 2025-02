Prefeitura de Paranavaí adotará medidas para coibir furtos nos cemitérios municipais

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, irá adotar providências para reforçar a segurança nos cemitérios municipais diante do aumento de furtos registrados nos últimos dias.

Entre as ações imediatas, estão a intensificação das rondas da Guarda Municipal, o controle de acesso de prestadores de serviço e o estudo para a instalação de um sistema de monitoramento por câmeras.

Após visita técnica aos locais, o secretário da pasta, Dr. Ademir Giandotti, identificou a ausência de controle na entrada dos frequentadores. Para corrigir essa situação, será implementado um registro de acesso, principalmente para prestadores de serviço que ingressam com veículos.

Atualmente, os cemitérios não contam com vigilância fixa nem câmeras de segurança. “A administração municipal já iniciou um estudo para a licitação e instalação de câmeras de monitoramento para garantir mais segurança e respeito as famílias que visitam seus entres queridos”, declarou o secretário que esteve nesta terça-feira (31) no Cemitério Central.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí