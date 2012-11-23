Prefeitura de Paranavaí busca Selo Diamante em encontro inédito sobre transparência pública com o TCE-PR

Com o objetivo de elevar o nível de clareza das contas públicas e garantir que o cidadão tenha acesso total às informações do município, uma comitiva da Prefeitura de Paranavaí participou, na tarde desta quinta-feira (14), de uma reunião técnica de capacitação com representantes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O encontro aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Maringá.

A administração municipal estabeleceu como meta a conquista do Selo Diamante, a mais alta certificação de transparência pública do país. Para alinhar as práticas da prefeitura aos critérios mais rigorosos de governança, o treinamento contou com a orientação de Fábio Rosenfeld, auditor de Controle Externo do TCE-PR, considerado o maior especialista em transparência do Paraná e referência nacional no tema, além de Rafael Ayres, Coordenador Geral de Fiscalização do órgão.

O encontro contou com a presença do presidente do TCE-PR, Ivens Zschoerper Linhares, que fez a abertura dos trabalhos. Durante sua fala, o presidente destacou a iniciativa da gestão municipal, ressaltando que é uma das primeiras vezes que o Tribunal recebe uma equipe do Poder Executivo de uma cidade de forma tão proativa para uma reunião focada em esclarecimentos e tira-dúvidas.

"O nosso compromisso central é com o munícipe. A transparência não é apenas uma exigência legal, mas um dever moral da nossa gestão. Estar aqui hoje, dialogando diretamente com as maiores autoridades técnicas do Tribunal de Contas, é um passo importante para alcançarmos o Selo Diamante e assegurarmos que cada morador de Paranavaí saiba exatamente, e de forma acessível, como os recursos da cidade estão sendo aplicados", ressaltou o prefeito Mauricio Gehlen.

A busca por essa excelência no Portal da Transparência envolve um trabalho conjunto de diversas pastas. Além do chefe do Executivo e de servidores técnicos do município, a capacitação mobilizou gestores de áreas estratégicas da administração. Participaram do treinamento as secretarias de Comunicação, Fazenda, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Segurança e Trânsito, Assistência Social, além da Fundação Cultural.

A partir desse alinhamento com o TCE-PR, as equipes técnicas da Prefeitura de Paranavaí iniciarão a aplicação das diretrizes discutidas para aprimorar as ferramentas de consulta pública do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí