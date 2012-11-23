Prefeitura de Paranavaí distribui R$ 1,3 milhão em bonificação do VAAR para mais de mil servidores da educação

A Prefeitura de Paranavaí formalizou, nesta sexta-feira (5/12), a distribuição do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) para 1.079 servidores estatutários da educação municipal. A iniciativa foi oficializada pelo prefeito Mauricio Gehlen, ao lado da secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, como parte das ações de valorização profissional na rede de ensino.

O VAAR é uma modalidade de complementação do Fundeb, direcionada aos municípios que alcançam indicadores de atendimento e de melhoria da aprendizagem, com foco especial na redução das desigualdades educacionais. O recurso pode ser aplicado em diferentes ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Apesar da flexibilidade prevista na normativa federal, o prefeito e a secretária decidiram destinar parte do valor recebido diretamente aos trabalhadores da educação. A medida reconhece o empenho diário dos profissionais que atendem aproximadamente 10 mil alunos nas escolas e centros de educação municipal.

Ao todo, foram distribuídos R$ 1.348.900,00 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e novecentos reais) aos servidores contemplados.

“Os resultados que conquistamos na educação são fruto do trabalho sério de cada servidor. Direcionar parte do VAAR para esses profissionais é uma forma de reconhecer a dedicação de quem contribui para melhorar a aprendizagem e ampliar as oportunidades dos nossos alunos”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação destacou que o avanço nos indicadores só é possível graças ao esforço conjunto das equipes escolares. “A bonificação concedida aos servidores é um reflexo direto do compromisso e do trabalho realizado diariamente. Paranavaí só alcança bons resultados porque seus profissionais se dedicam, se qualificam e colocam o aluno no centro do processo educacional”, destacou Wanessa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí