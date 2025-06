Prefeitura de Paranavaí implanta pequenas rotatórias para melhorar trânsito

A Prefeitura de Paranavaí deu início nesta sexta-feira (13/6) à implantação de pequenas rotatórias em pontos estratégicos da cidade. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, visa organizar o fluxo de veículos, aumentar a segurança de motoristas e pedestres, e melhorar a fluidez do tráfego urbano.

As primeiras intervenções estão sendo feitas por equipes da Diretoria de Trânsito, que utilizam sinalização provisória com cones para marcar as novas rotatórias em cruzamentos movimentados. Até o momento, as rotatórias foram instaladas nos seguintes cruzamentos: Avenida Distrito Federal com a Avenida Lázaro Figueiredo Vieira, e Avenida Tancredo Neves com a Rua Rio Grande do Sul.

Segundo o secretário da pasta, Dr. Ademir Giandotti, a proposta é uma alternativa simples, de baixo custo e eficaz. “Agora esses pontos de conversão serão mais seguros, disciplinando o tráfego sem a necessidade de grandes obras ou intervenções caras. Esse modelo de rotatória compacta vem sendo adotado em diversas cidades como alternativa viável para reduzir acidentes, evitar conflitos viários e melhorar a circulação em regiões de tráfego intenso”, explicou.

O secretário ainda informou que outras rotatórias desse tipo deverão ser implantadas em diferentes cruzamentos da cidade, sempre após a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade e a necessidade de cada ponto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí