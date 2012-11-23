Prefeitura de Paranavaí inaugura Pet Parque na Praça dos Pioneiros

Na tarde desta sexta-feira (10), a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entregou oficialmente à população o Pet Parque, localizado na Praça dos Pioneiros. O espaço foi especialmente planejado para oferecer mais segurança, opções de lazer e qualidade de vida para os animais de estimação e para as famílias que frequentam o local.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen; do secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro; e da vereadora Maria Clara, que representou o presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto, ela que também é autora da emenda parlamentar que viabilizou os recursos da obra. Diversos secretários municipais também prestigiaram o evento, moradores da cidade, além de Lucas Barone, representando o deputado estadual Adriano José.

HISTÓRICO E INVESTIMENTO CONSCIENTE - A implantação do Pet Parque nasceu de uma antiga demanda da comunidade, que encontrou forte apoio junto ao poder público municipal. A iniciativa inicial foi apresentada pela vereadora Maria Clara, que articulou o início da estruturação do projeto. Em 2023, o município foi contemplado com uma Transferência Especial no valor de R$ 301.540,00, destinada pelo então deputado federal Hermes "Frangão" Parcianello.

A partir de 2025, a atual Administração Municipal, sob a gestão do prefeito Mauricio Gehlen, deu sequência às tratativas, viabilizando a execução e implantação definitiva do espaço. Executada com responsabilidade e eficiência pela Secretaria de Meio Ambiente, a obra totalizou um investimento de aproximadamente R$ 103.600,00. A economia demonstra o compromisso da gestão com o uso consciente dos recursos públicos, o que permitirá, inclusive, a futura construção de novos espaços como este em outras regiões da cidade.

O prefeito Mauricio Gehlen celebrou a entrega e reforçou que este é apenas o primeiro passo voltado à causa animal no município. "Temos a visão de entregar à nossa comunidade tudo aquilo que é um anseio da população. Este é um importante investimento, mas já firmei o compromisso com a Secretaria de Meio Ambiente de implantar outras unidades do Pet Parque pela cidade. Faz parte do nosso plano de governo dar qualidade de vida às pessoas e, por que não, aos animais também. Construímos uma estrutura completa, com bancos para os tutores descansarem, pontos de água e energia. É um olhar de cuidado com a cidade."

A vereadora Maria Clara, proponente do espaço, destacou a importância da continuidade das políticas públicas e a soma de esforços. "Essa é uma demanda que acompanhamos desde 2021. Se não fosse o olhar sensível do prefeito Mauricio e do secretário Alessandro, não chegaríamos a este momento. O prefeito não tinha a obrigação de executar um recurso livre que caiu antes mesmo de seu mandato, mas nos ouviu e atendeu a população. O poder público exige processos, e hoje vemos o resultado de uma administração atenta e de uma soma de forças. Aproveito também para agradecer ao ex-deputado Hermes 'Frangão' Parcianello, que destinou o recurso e sempre teve um olhar de carinho por Paranavaí."

O secretário municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, ressaltou o empenho técnico da pasta na concretização da obra. "Entregar este espaço é a materialização de um trabalho feito com muita responsabilidade pela nossa equipe. Cuidar do meio ambiente também é promover a convivência harmônica e o bem-estar dos animais nas áreas urbanas. O Pet Parque foi executado com eficiência, garantindo um ambiente seguro e adequado para a recreação dos pets e para o convívio das famílias parnavaienses."

O novo Pet Parque já está aberto ao público na Praça dos Pioneiros e promete ser um ponto de encontro diário para os tutores e seus cães.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí