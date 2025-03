Prefeitura de Paranavaí inova e fornece número predial junto ao alvará de construção

A Prefeitura de Paranavaí implementou uma novidade que torna mais ágil o processo de obtenção do número predial para novas construções. Agora o número predial será disponibilizado simultaneamente à emissão do alvará de construção, eliminando uma etapa burocrática que antes exigia a abertura de um novo protocolo no cadastro imobiliário e uma espera de aproximadamente 15 dias. A mudança está valendo desde terça-feira (25/2).

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o documento informativo do número predial será emitido já na aprovação do projeto e entregue junto com o alvará de construção. Com essa mudança, os proprietários que estão iniciando suas obras terão mais rapidez no processo, menos tempo de espera e, consequentemente, maior segurança para dar início aos seus projetos.

“É um passo importante para tornar nossa cidade cada vez mais moderna e competitiva. Nosso objetivo é modernizar os serviços municipais e reduzir a burocracia. Essa mudança demonstra nosso compromisso com o bem-estar da população, facilitando o início das obras e incentivando o desenvolvimento urbano de forma dinâmica e eficiente”, afirmou Guilherme Ruiz, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí