Prefeitura decreta Luto Oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Rubens Felippe

A Prefeitura de Paranavaí decretou Luto Oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Rubens Felippe, ocorrido nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Segundo informações repassadas á imprensa pela família, ele estava em casa e faleceu dormindo. Rubens Felippe estava com 90 anos de idade (nascido em 07/02/1934) e no momento não apresentava nenhum problema de saúde.

Rubens Felippe foi o sexto prefeito de Paranavaí, estando à frente da cidade na gestão 1989-1992. Também foi vice-prefeito por duas vezes, nas gestões 2005-2008 (Maurício Yamakawa) e 2013-2016 (Rogério Lorenzetti).

Deixou sua marca para o desenvolvimento de Paranavaí com uma realização histórica: a construção do Estádio Municipal Waldemiro Wagner, mais conhecido como “Felipão”.

Deixa enlutados quatro filhos, seis netos e sua companheira Dulce. Aos familiares e amigos, o município presta sua solidariedade e mais sinceros sentimentos pela perda.

Ainda não foram divulgadas informações sobre horários do velório e sepultamento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí