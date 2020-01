Um levantamento realizado nesta semana pela Prefeitura de Paranavaí aponta que nos últimos cinco anos o município tem conseguido manter o ritmo de emissão de alvarás de construção e, consequentemente, uma economia aquecida e dinâmica. Somente em 2019, a Prefeitura emitiu 831 alvarás de construção, demolição, levantamento e ampliação, ou seja, uma média de 69 alvarás por mês.

O número é consideravelmente maior (62,4%) que o registrado em 2018. Os números de 2019 foram de: 604 alvarás de construção; 37 de demolição; 91 de levantamento; 46 de levantamento e ampliação; 38 de ampliação; 5 de reforma e ampliação; e 10 de regularização.

“Se levarmos em conta que entre 2015 e 2018 foram expedidos 550, 516, 546 e 519 alvarás, respectivamente, em 2019 houve um crescimento expressivo. É sinal de uma economia aquecida, com novas construções e pessoas acreditando no potencial do município”, disse Carlos Emanuel.

Outro sinal de que a economia vai bem é quanto a geração de empregos em Paranavaí. Em 2017, Paranavaí teve resultado de 631 novos postos de trabalho com carteira assinada gerados. Esse número deixou o município como o 11º no ranking dos que mais geraram empregos em todo o Paraná, com 8.616 admissões com carteira assinada e 7.985 demissões.

Já em 2018, Paranavaí foi o 24º município que mais gerou empregos no Paraná. O município registrou 8.891 admissões com carteira assinada e 8.559 demissões, gerando um saldo positivo de 332 novos postos de trabalho.

E em 2019 (de janeiro a novembro), Paranavaí abriu 672 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 8.454 admissões contra 7.782 demissões. O saldo coloca o município em 17º no ranking do Estado, considerando o acumulado do ano, à frente de cidades como Campo Mourão (25º), Apucarana (28º), Cianorte (32º), Umuarama (38º) e Paranaguá (57º).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí