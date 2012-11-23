Prefeitura facilita regularização de imóveis construídos até 2025 sem documentação

A Prefeitura de Paranavaí deu mais um passo na modernização da gestão urbana ao criar um mecanismo que beneficia diretamente centenas de famílias. Imóveis construídos até 2025 sem licença formal agora podem ser regularizados de maneira simplificada, conforme estabelece o novo Código de Obras do município.

A regularização será feita por procedimento administrativo mediante solicitação do proprietário ou possuidor. Assim, a Prefeitura poderá emitir o Alvará de Construção com certificação de regularização, desde que o imóvel apresente condições adequadas de habitabilidade, estabilidade, acessibilidade, segurança, higiene e salubridade.

De acordo com a nova legislação, poderão ser regularizados:

imóveis já averbados em cartório, mas sem o “Habite-se”;

edificações com certidão de existência emitida antes de 2025 pelo órgão municipal competente;