Prefeitura inaugura primeiro EcoPonto da história de Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí inaugura nesta terça-feira (17) o primeiro EcoPonto da história do município. O ponto de descarte, localizado na Avenida Domingos Sanches, no Jardim Morumbi, foi criado para oferecer à população um local adequado para destinar entulho e outros resíduos inservíveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a criação do EcoPonto dá aos moradores uma alternativa para destinar materiais que muitas vezes acabam sendo descartados irregularmente em terrenos baldios, fundos de vale ou em áreas como o buracão da Vila Operária e o buracão do São Jorge.

No local, cada morador poderá dispensar até um metro cúbico de resíduos por mês. Todo material recebido será posteriormente encaminhado para aterros licenciados, garantindo a destinação ambientalmente correta.

O EcoPonto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A cada descarte será realizado um cadastro para controle da origem dos materiais. Prestadores de serviço que levarem resíduos ao local deverão informar o CPF do morador responsável e o endereço de onde o material foi retirado.

No local haverá câmeras de monitoramento e vigias no contraturno. Grandes geradores de resíduos não poderão utilizar o serviço, que será limitado ao volume de até um metro cúbico por mês por morador.

SERVIÇO

Inauguração do EcoPonto de Paranavaí

Local: Avenida Domingos Sanches, esquina com a Rua 20, no Jardim Morumbi

Data: Terça-feira (17)

Horário: 8h30

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí