Prefeitura incentiva a leitura com o Abril Literário e diversas atividades culturais

O mês de abril é marcado por diversas datas comemorativas relacionadas à leitura, como o Dia Internacional do Livro Infantil (2/4), o Dia Nacional da Biblioteca (9/4) e o Dia Internacional do Livro (23/4). Para celebrar essas ocasiões, a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, promove mais uma edição do projeto "Abril Literário", uma iniciativa de incentivo à leitura que levará atividades culturais a diversos espaços da cidade.

Neste ano, o evento tem como tema "Ivan Cruz - Brinquedos e Brincadeiras", destacando as obras do artista que retratam brincadeiras infantis tradicionais.

A programação inclui contação de histórias, lançamentos de livros, atividades literárias e outras ações especiais.

A iniciativa conta com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas a ALAP – Academia de Letras e Artes de Paranavaí, Sesi Cultura, UniFatecie e Núcleo Bandeirante Vale do Ivaí.

Confira a programação completa do Abril Literário:

DIA 2

Atividades literárias, leitura, interpretação e atividades manuais.

Local: Biblioteca Cidadã Boulivar Penha

Horários: 9h e 14h

DIA 9

Cerimônia de inauguração da Van MovCEU, equipamento cultural adquirido pelo município para ser utilizado em ações itinerantes, ampliando o acesso à cultura.

Local: Biblioteca Cidadã Boulivar Penha

Horário: 8h30

Atividades literárias, leitura, interpretação e atividades manuais.

Horários: 9h e 14h

DIA 10

Lançamento de livros de acadêmicos da Academia de Letras e Artes de Paranavaí (ALAP).

Local: Unespar - Campus de Paranavaí

Horário: 19h

DIA 13

Ação literária que faz parte da programação da Páscoa Mágica Pvai.

Local: Praça dos Pioneiros

Horário: 17h

DIA 16

Atividades literárias, leitura, interpretação e atividades manuais.

Local: Biblioteca Cidadã Boulivar Penha

Horários: 9h e 14h

DIA 23

Atividades literárias, leitura, interpretação e atividades manuais.

Local: Ponto de Cultura – Praça dos Pioneiros

Horários: 9h e 14h

Dia 24

Clube ALAP de Leitura

Leitura e bate-papo sobre uma obra literária.

Local: Ponto de Cultura – Praça dos Pioneiros

Horário: 19h

Dia 25

Contação de história “Miguel, o Cavalivreiro” – Circuito Cultural Sesi 2025

Realização do Sesi Cultura, em parceria com a Fundação Cultural

Local: Biblioteca Cidadã Boulivar Penha

Horários: 9h e 14h30

Lançamento do livro “Eu Convido Você”, de Altino Afonso Costa

Projeto financiado com recursos da Fundação Cultural – Prefeitura de Paranavaí, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Local: ACIAP

Horário: 20h

DIA 30

Atividades literárias, leitura, interpretação e atividades manuais.

Local: Ponto de Cultura – Praça dos Pioneiros

Horários: 9h e 14h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí