Prefeitura inicia credenciamento de vendedores de alimentação para o Carnaval Pvai Alegria 2026

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), abriu o credenciamento para food trucks, reboques e pequenos vendedores do ramo de alimentação e bebidas que desejam trabalhar no Carnaval PVAI Alegria, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2026, na Praça dos Pioneiros.

O credenciamento é destinado a pessoas físicas e jurídicas interessadas em utilizar o espaço público previamente delimitado para a comercialização.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.gle/kP3WfjafnSQGJhyW9 até o dia 9 de fevereiro de 2026, às 17h, ou até que seja atingido o limite de 15 credenciados. Para que a inscrição seja válida, é necessário preencher todos os campos obrigatórios do formulário.

O edital estabelece regras específicas para a participação, como a obrigatoriedade de montagem dentro do espaço determinado pela organização, a proibição de reservar área com cadeiras, fitas ou outros materiais e a vedação da venda de produtos que não sejam do ramo alimentício e de bebidas.

ORIENTAÇÃO – A entrada para montagem dos equipamentos na Praça dos Pioneiros será permitida a partir das 12h, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, e a retirada deverá ocorrer após as 23h59 do dia 16 de fevereiro.

Cada credenciado deverá levar sua própria estrutura (barraca, mesas, cadeiras e lixeira).

ENERGIA – Será disponibilizada carga reduzida de energia elétrica (padrão trifásico de 50 amperes compartilhados), não sendo permitido o uso de fritadeiras elétricas, sanduicheiras, máquinas de crepe ou outros aparelhos de resistência elétrica. Não haverá fornecimento de água, internet, extensão elétrica ou segurança privada para a praça de alimentação.

Dúvidas, solicitações e esclarecimentos podem ser encaminhados para o e-mail diretoriadeturismopvai@gmail.com. O edital completo está disponível em https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/83249B4B

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí