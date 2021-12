Prefeitura injeta R$ 22 milhões na economia de Paranavaí em dezembro

Quando o assunto é a pandemia de Covid-19, automaticamente os pensamentos são direcionados à saúde. Porém, a economia também merece atenção, afinal, foi uma das áreas que sofreu maior impacto durante o período. Como manter as certidões, folha salarial e investimentos mesmo em meio a esse turbilhão?

Esse desafio foi encarado com muita seriedade pela equipe econômica de Paranavaí. Comandada pelo secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro, o objetivo era simples: cortar gastos não essenciais e focar na saúde. Após quase dois anos de pandemia, Paranavaí vai fechar o exercício de 2021 muito melhor do que sonhou durante o auge da doença, graças à austeridade.

“Sabíamos que enfrentaríamos tempos difíceis e que decisões precisavam ser tomadas. Infelizmente, vidas foram perdidas durante a pandemia, mas nunca deixamos de prestar atendimento. Tanto que, no momento mais delicado, abrimos por conta própria um hospital de campanha que nos custou R$ 3,5 milhões. Foi a atitude certa e se fosse preciso, faríamos tudo novamente”, ressalta o prefeito KIQ.

Uma das ações para diminuir custos e evitar problemas no futuro foi a reforma da previdência, que já estava em pauta mesmo antes da pandemia. O município fez aportes significativos para tentar conter a dívida, mas não foi o suficiente. O déficit previdenciário chegou a ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão e a aprovação da reforma foi inevitável para aliviar as contas públicas.

Com a intenção de ajudar a população que passava por dificuldades, o município criou um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal) com o objetivo de promover a regularização das contas de contribuintes inadimplentes com descontos de juros e multas e a possibilidade de parcelamento.

Somente neste mês de dezembro, o município pagou de maneira adiantada o salário do mês e o 13º salários aos servidores, um investimento bruto de pouco mais de R$ 17 milhões. Além disso, foram R$ 4,8 milhões de abono para servidores da Secretaria de Educação e mais R$ 7 milhões em precatórios.

“Manter as contas em dia é uma tarefa árdua, mas que é encarada com muita seriedade pela nossa equipe. Controlamos os gastos das secretarias durante todo o ano para que estejamos dentro dos limites permitidos. Ficamos felizes por saber que nossas ações estão beneficiando não apenas os servidores, mas também a população em geral, pois o município continua investindo em melhorias na cidade”, ressalta o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Com as certidões e contas em dia, o município possui uma boa capacidade de endividamento. Com isso, foi possível participar mais uma vez do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), um programa da Caixa Econômica Federal que permite financiamentos. Paranavaí conseguiu R$ 29 milhões para executar obras de pavimentação, reformas estruturais no terminal rodoviário e IBC, além de novas construções no Centro Cívico. Foi também através do Finisa que o município conseguiu recursos para finalmente tirar do papel a obra de duplicação da Rua Guaporé.

Graças a esse bom momento, o município decidiu adiar a entrega dos carnês de IPTU e consequentemente a data de pagamento com descontos. Antes, os carnês eram entregues em dezembro para que o pagamento fosse feito nas primeiras semanas de janeiro. Desta vez, os carnês serão entregues em janeiro e os prazos de pagamento ficam para fevereiro.

“A população pode ter certeza que seguiremos trabalhando nesse ritmo e sempre pensando no melhor para todos. O município vem crescendo e queremos continuar tendo boas notícias. Os próximos anos serão de muito progresso e fico imensamente grato por poder trabalhar pela minha cidade. Fazer parte desse momento histórico é muito gratificante. Não vamos parar por aqui”, garante KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí