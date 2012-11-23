Prefeitura intensifica ações para recuperação de estradas rurais após fortes chuvas

A Prefeitura de Paranavaí recebeu o relatório com o detalhamento dos danos provocados pelas fortes chuvas registradas entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2025. O documento reúne informações preliminares sobre a situação das estradas rurais e a dimensão dos prejuízos causados pelo alto volume de chuvas.

De acordo com o levantamento, várias estradas municipais encontram-se total ou parcialmente interditadas em razão de rompimentos de aterros, quedas de pontes, danos em cabeceiras, erosões profundas e alteração do curso de rios e córregos. Em alguns trechos, os danos são classificados como de grande monta, com impacto direto na mobilidade, no escoamento da produção agrícola e no acesso às propriedades rurais.

Entre os pontos mais críticos estão a Estrada Ravidute Jesus de Souza (Estrada Velha São João do Caiuá), na região da Prainha Caiuá, considerada a área mais afetada do município, além das estradas Mirassol, Santa Rosa, Água da Prata, Bicudo, Tupã, União, Lemes Ferreira e Teruo Nogame, entre outras. Também há registros de trechos com danos de média monta e dificuldades de tráfego em diversas localidades.

O relatório destaca ainda que o setor produtivo rural foi significativamente impactado, com perdas em áreas de plantio recém-implantadas, rompimento de represas, paralisação de sistemas de captação de água, danos em estradas internas de propriedades e ocorrência de processos erosivos de grandes proporções.

“As equipes do município seguem atuando de forma intensa desde o início das chuvas, priorizando os pontos mais críticos para restabelecer o trânsito, garantir o acesso às comunidades rurais e minimizar os prejuízos à população e aos produtores. Máquinas, caminhões e equipes técnicas estão mobilizados para ações emergenciais de contenção, desobstrução e recuperação”, disse o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Segundo Barbosa, o levantamento dos danos ainda está em andamento. As informações seguem sendo consolidadas de forma gradativa, uma vez que a maioria das estradas rurais foi afetada, apresentando danos de pequeno, médio e grande porte. Novas atualizações serão divulgadas à medida que os dados técnicos forem finalizados.

