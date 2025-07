Prefeitura intensifica fiscalização e anuncia medidas para combater queimadas no 'buracão do Jardim São Jorge'

Devido aos constantes focos de incêndio e descarte irregular de entulhos na região do “buracão do Jardim São Jorge”, a Prefeitura de Paranavaí anunciou uma série de medidas para reforçar a fiscalização e prevenir novos incidentes. O local será cercado e receberá um portão de acesso exclusivo para servidores municipais, além da presença constante de um vigia e de um caminhão pipa.

As ações foram definidas durante visita técnica realizada na terça-feira (22) pelos secretários municipais Renato Dultra (Infraestrutura), Alessandro Cordeiro (Meio Ambiente), Dr. Ademir Giandotti Jr. (Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito) e Kleber Nascimento (Comunicação), a pedido do prefeito Mauricio Gehlen. Também haverá apoio da Patrulha Ambiental da Guarda Municipal, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que já atuam na região em situações emergenciais.

O secretário Renato Dultra destacou que o local está fechado para o público há alguns anos. “É proibida a entrada de qualquer munícipe que queira jogar resíduos aqui. Recomendamos o descarte no buracão da Vila Operária, desde que seja uma pequena quantidade. Grande volume é proibido em qualquer local”, reforçou.

Entre janeiro e julho de 2025, foram registradas 29 ocorrências em um raio de 100 metros do “buracão”, a maioria relacionada a queimadas e descarte irregular de resíduos. Em diversas ocasiões, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros devido à intensidade da fumaça e ao risco de propagação do fogo para áreas próximas.

Novo Ecoponto deve ser inaugurado ainda em 2025 - A Prefeitura está finalizando a Concorrência Eletrônica nº 09/2025 para contratação de empresa responsável pela coleta de resíduos e operação de Ecoponto. A previsão é que a estrutura, localizada no Jardim Morumbi, entre em funcionamento até o início de setembro de 2025.

De acordo com o secretário Alessandro Cordeiro, essa nova estrutura será fundamental para combater o descarte irregular de resíduos sólidos. “A operação do Ecoponto vai oferecer uma alternativa adequada à população. Já está nos nossos planos, inclusive, a implantação de um segundo Ecoponto na região do Jardim São Jorge em 2026”, afirmou.

Queimar resíduos é crime e pode gerar multa - A prática de colocar fogo em resíduos sólidos é considerada infração ambiental e pode resultar em multa de até R$ 1.628,40, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.641/2010.

Além disso, a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) determina, em seu Artigo 54, que causar poluição de qualquer natureza que resulte em danos à saúde humana ou ao meio ambiente pode acarretar pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí