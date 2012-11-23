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Prefeitura orienta população sobre cuidados necessários na compra de lotes

Publicado em 21 de Julho de 2026

  

Comprar um lote sem conferir se ele está regularizado pode trazer muita dor de cabeça e até prejuízo financeiro. Para amenizar os riscos para a população, a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), está orientando os munícipes para que antes de fechar qualquer negócio, verifiquem toda a documentação do empreendimento. A consulta aos órgãos oficiais é a forma mais segura de evitar problemas futuros.

A orientação foi reforçada após uma fiscalização realizada pela Sedur, resultar na aplicação de uma multa administrativa superior a R$ 500 mil e no embargo das obras de um empreendimento localizado no município, onde foram constatadas diversas irregularidades durante inspeções e análises técnicas.

De acordo com a secretaria, a fiscalização identificou intervenções executadas em desacordo com os projetos apresentados ao Município, descumprimento de determinações administrativas, execução de obra de contenção sem autorização municipal específica e ausência de documentos técnicos e ambientais obrigatórios para as intervenções realizadas na área.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Urbano de Paranavaí, Guilherme Ruiz, a atuação da Prefeitura nesses casos, além do caráter de fiscalização, tem o intuito de proteger os cidadãos de possíveis prejuízos na aquisição de imóveis.

"Antes de adquirir qualquer lote, é essencial verificar se o empreendimento possui aprovação municipal, licenciamento, registro e toda a documentação exigida pela legislação. A compra de um imóvel deve ser feita com segurança jurídica. Em caso de dúvida, a população pode procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para obter informações sobre a situação do empreendimento. Nosso objetivo é orientar os cidadãos, garantir o cumprimento da legislação e assegurar que os investimentos sejam realizados com segurança", orientou o secretário.

Ruiz destacou ainda que no caso da obra embargada, houve a paralisação imediata de todas as intervenções físicas no empreendimento, sendo permitidas apenas medidas emergências indispensáveis para garantir a segurança, desde que previamente comunicadas e autorizadas pelos órgãos competentes.

"No caso da empresa fiscalizada, a retomada das atividades dependerá da regularização de todas as inconformidades identificadas, da apresentação dos projetos, laudos, autorizações e demais documentos exigidos, além da realização de vistoria técnica e manifestação expressa do Município. Todo o procedimento ocorre dentro de um processo administrativo formal, que assegura ao responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa", explicou o Secretário.

A empresa responsável poderá apresentar defesa, documentos técnicos e esclarecimentos dentro do prazo previsto na legislação municipal. Todas as manifestações serão analisadas pelos setores competentes antes da decisão administrativa final.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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