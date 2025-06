Prefeitura paga primeira parcela do 13º a servidores da ativa e injeta mais de R$ 5,1 milhões na economia

A Prefeitura de Paranavaí antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais da ativa. O valor foi depositado nesta terça-feira (10) e contemplou 2.625 servidores, representando um aporte de R$ 5.197.897,15 na economia local.

O repasse de 50% do benefício deve contribuir para o aquecimento do comércio e fortalecimento da economia da cidade neste período do ano.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Rafael Cargnin Filho, a antecipação foi possível graças ao desempenho positivo da arrecadação municipal. “A Prefeitura segue um cronograma pré-estabelecido, que dependia da resposta da arrecadação, e isso se tornou possível. A segunda parcela será paga no fim do ano, dentro do cronograma previsto”, explicou.

Para o prefeito Mauricio Gehlen, a antecipação do benefício é um reconhecimento ao trabalho dos servidores. “Os servidores municipais são peças fundamentais no andamento dos serviços públicos e no atendimento à população. A antecipação do salário é forma de reconhecimento a quem faz esses serviços funcionarem todos os dias. Além disso, os pagamentos vão permitir que o servidor possa programar melhor suas contas pessoais”, afirmou.

Aposentados e pensionistas - Os servidores municipais aposentados e pensionistas também terão direito à antecipação do 13º salário.

Segundo a presidente do Paranavaí Previdência, Rosely Navarro Rodrigues, o pagamento da primeira parcela será feito no dia 10 de julho, conforme determina a legislação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Ao todo, são 897 aposentados e pensionistas, com um valor previsto de R$ 1.718.855,05. Quando esse valor for repassado, a soma total dos recursos injetados na economia local ultrapassará R$ 6,9 milhões.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí