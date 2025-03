Prefeitura pede apoio para identificar casal que abandonou 18 filhotes de gato em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí está buscando apoio da população para identificar um casal que abandonou 18 gatos na Rua São Cristóvão, no Jardim Santos Dumont. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28/3), por volta das 3h10, quando os animais foram deixados dentro de uma caixa na via pública.

A denúncia chegou à administração municipal por meio da Ouvidoria. O Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do abandono. No entanto, os rostos dos responsáveis não são visíveis nas gravações.

A gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal, Merciliana Souza, solicita que moradores da região que possuam câmeras de segurança compartilhem possíveis imagens que possam ajudar a identificar o casal. As informações podem ser enviadas para a Guarda Municipal pelo telefone 153, para a Ouvidoria Municipal pelos números (44) 3421-2323 e (44) 9 9114-1389, ou por meio do aplicativo Geocidadão.

Um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia de Paranavaí para investigação do caso. O abandono de animais é crime previsto pela Lei Federal 9.605/1998, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos canais oficiais da prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí