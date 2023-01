Prefeitura prevê que boletos do IPTU 2023 comecem a ser entregues na segunda quinzena de fevereiro

O ano mal começou e já tem bastante gente preocupada com as costumeiras contas de janeiro: IPVA, licenciamento do veículo, seguros, material escolar, etc. E com certeza a população de Paranavaí estranhou ainda não ter recebido o boleto do IPTU 2023. Habitualmente, a entrega do documento é realizada entre os meses de dezembro e janeiro através dos Correios, mas, desta vez, a previsão da Prefeitura é de que os boletos só comecem a ser entregues aos munícipes na segunda quinzena de fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Fazenda Pública, Gilmar Pinheiro, o atraso na entrega dos boletos se deve à implantação do novo sistema de dados da Prefeitura. “Nossas equipes de tributos estão na fase de adaptação ao sistema e migração dos dados para a nova plataforma. É um processo bastante trabalhoso e minucioso. Precisamos conferir todas as bases de cálculo, fórmulas aplicadas, tudo para não prejudicar nenhum munícipe. Por conta disso, ainda não foi possível finalizar o lançamento dos valores do IPTU 2023 no novo sistema e confeccionar os boletos para pagamento em tempo hábil”, explica.

Com o atraso na entrega dos boletos do IPTU 2023, ainda não foi possível para a Prefeitura fixar as datas de pagamento com e sem desconto do tributo. “Nossa preocupação é que, não podendo fixar as datas, isso interfira demais na arrecadação e nas previsões orçamentárias de 2023. Isso pode comprometer até mesmo o planejamento feito para manter a Folha de Pagamento dos serviços do município em dia”, frisa Pinheiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí