Prefeitura promove ações no Outubro Rosa com caminhada, feira, UBS's em horário estendido e Dia D da saúde da mulher

A Prefeitura de Paranavaí preparou uma série de ações para o mês de outubro em alusão ao Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A programação começa no dia 1º, quarta-feira, com a Caminhada Rosa. A concentração será às 8h30, na Praça dos Pioneiros, e os participantes seguirão pela Rua Getúlio Vargas até o Paço Municipal. A atividade é aberta a toda a população, e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta que todos usem camisetas na cor rosa para marcar a data.

Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão horários de atendimento estendidos, inclusive aos sábados. Os detalhes podem ser consultados no link: https://paranavai.atende.net/cidadao/noticia/prefeitura-ampliara-horario-de-atendimento-nas-ubss-durante-o-outubro-rosa-2025

No dia 10, sexta-feira, acontece a Feira da Mulher, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. O evento é promovido pela Sesau, em parceria com empresas e instituições de ensino, e vai oferecer gratuitamente diversos serviços voltados à saúde, bem-estar e cidadania.

Já no dia 18, sábado, será realizado o Dia D. Nesta data, as UBS's estarão abertas em horário especial para atender exclusivamente mulheres que desejam realizar exames preventivos e receber orientações sobre saúde. Para garantir o atendimento, é necessário procurar a UBS de referência do bairro e fazer o agendamento antecipado.

Serviços que serão oferecidos na feira da mulher, no dia 10

Coleta de preventivo, imunização e testes rápidos (Sesau/Unespar);

Orientações sobre câncer de mama e útero (Sesau);

Agendamento de mamografias e orientações sobre exames (MedClinic);

Saúde do idoso, com informações sobre uso de medicações (Sesau);

Orientações sobre pobreza menstrual, higiene íntima e saúde da mulher (IFPR);

Oficinas de artesanato e informações sobre o Centro de Convivência do Idoso (Instituto Maurício Gehlen);

Atividades do Núcleo Maria da Penha (Numape);

Sensibilização e panfletagem (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM);

Informações sobre violência contra a mulher e encaminhamentos (Creas);

Saúde bucal, distribuição de kits de higiene oral e orientações sobre doenças (Unifatecie);

Procedimentos estéticos, quick massagem, higienização facial e avaliação nutricional (Unifatecie);

Auriculoterapia, dança circular, orientações sobre primeiros socorros e qualidade de vida (Unespar);

Uso de plantas medicinais e orientações para empreendedoras (Unespar);

Atividade física, clube de leitura e ações de inclusão social (Unespar);

Mostra de recursos didáticos, mapas temáticos e peças matemáticas (Unespar);

Bioimpedância (Sesc e Unespar);

Autocuidado e automaquiagem (Mônica Furlan);

Linha de produtos oncológicos e suplementação manipulada (Equipe Pifarma).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí