Prefeitura realiza coleta de pneus sem utilidade na próxima sexta

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza na próxima sexta-feira, dia 16 de maio, uma ação de coleta de pneus usados e sem condições de uso. A atividade acontece no Centro de Eventos, das 7h às 12h, com foco principal nos profissionais do setor de borracharia.

Os munícipes que possuem pneus sem utilidade no quintal das residências, também poderão levar.

“Essa ação ajudará os munícipes na destinação correta aos pneus inutilizados, colaborando para a preservação do meio ambiente e para a saúde pública”, disse o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

Pneus descartados de forma inadequada podem se tornar criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A Secretaria de Meio Ambiente solicita que todos os borracheiros participem da ação, levando os pneus ao local dentro do horário estipulado.

