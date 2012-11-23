Prefeitura recebe viatura 4x4 para ampliar as ações da Defesa Civil de Paranavaí

A Defesa Civil de Paranavaí recebeu uma viatura 4x4 preparada para atuar em áreas de difícil acesso. O veículo foi transferido pelo Corpo de Bombeiros e passa a integrar a frota municipal dedicada ao atendimento de ocorrências como enchentes, vendavais, deslizamentos e outras situações que exigem deslocamento imediato.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr., a necessidade de um veículo desse porte ficou evidente durante os últimos vendavais. “Em várias ocasiões, as equipes encontraram obstáculos que dificultaram a chegada aos pontos mais afetados. As viaturas disponíveis não conseguiam avançar por terrenos alagados ou irregulares, o que aumentava o tempo de resposta, comprometia a segurança dos agentes e limitava o transporte de materiais e equipamentos essenciais”, explicou.

O prefeito Mauricio Gehlen também destacou a importância da aquisição. “Gostaríamos de agradecer ao Corpo de Bombeiros, representado aqui neste ato pelo major Jardel. Esse novo equipamento certamente amplia o cuidado com a população e melhora a nossa capacidade de enfrentamento a desastres, reduzindo riscos e contribuindo para minimizar danos em situações de emergência em Paranavaí”, afirmou.

