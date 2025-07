Prefeitura recupera ruas do Conjunto Tânia Mara

A Prefeitura de Paranavaí concluiu na última semana a recuperação de oito ruas no Conjunto Tânia Mara, na Vila Operária. Os trabalhos foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e finalizaram na sexta-feira, dia 11.

As vias receberam reperfilamento completo com PMF (Pré-Misturado a Frio), garantindo melhores condições de tráfego e segurança para os moradores. As ruas contempladas foram: Job Jacob de Freitas, Washington Picorelli, Valdenir Moreira Batista, Aparecida Mendonça Rodrigues, Domingos José dos Santos, Agenor Borges Soares, Edilson Humen Neto e Igon Krambeck.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra, nesta semana as equipes seguem com os serviços de microrevestimento em outras regiões da cidade. As próximas vias a receberem melhorias são as ruas John Kennedy (Jardim Iguaçu), Francisco Vieira Borges (Jardim América) e Riachuelo (Jardim São Jorge).

