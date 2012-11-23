Prefeitura reforça trabalho de recuperação das ruas de Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí está intensificando os trabalhos de recuperação das vias urbanas da cidade. Na quarta-feira (17), por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e em parceria com a Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat), as equipes iniciaram o serviço de reperfilamento da Rua Doutor Hermeto Botelho Neto, no Jardim Oasis. Os serviços seguem até esta sexta-feira (19). A via, que apresentava más condições de trafegabilidade, está sendo totalmente recuperada.

Nas próximas semanas, os trabalhos de manutenção asfáltica serão realizados em outras ruas da cidade, conforme o cronograma de melhorias viárias.

“Essa rua estava em péssimas condições e já está quase totalmente recuperada. Daremos continuidade a esse processo de recuperação das ruas de Paranavaí para melhorar as condições de tráfego da cidade”, destacou o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

O secretário da Seprovpat, Dr. Ademir Giandotti Junior, acrescentou que, após o período de maturação do asfalto, será feita a pintura das faixas de sinalização da pista.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí