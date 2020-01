Equipes de agentes de endemias da Vigilância em Saúde de Paranavaí e dezenas de voluntários participaram no último sábado (11/1) do primeiro mutirão contra a dengue do ano, na região da Coloninha do Jardim São Jorge. Durante toda a manhã, foi realizada uma ação de coleta de lixo, materiais recicláveis e entulhos em uma área de aproximadamente 40 quarteirões. O resultado foi a retirada de 30 caminhões carregados com os materiais descartados pela população.



Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato, na sexta-feira (10/1) as equipes de agentes de endemias visitaram toda a área mapeada em preparação para o mutirão. “Eles fizeram a vistoria das casas para detecção de focos das larvas do mosquito Aedes aegypti. Onde foram encontrados focos, já foi realizada a coleta das larvas, destruição dos focos e notificação para os moradores com prazo para a limpeza. Além disso, os agentes distribuíram sacos de lixo nas residências para que os moradores já fizessem a limpeza dos quintais e colocasse em frente das casas todo o material para ser recolhido durante o mutirão”, explicou.

Em um mapeamento prévio feito do bairro, a Vigilância em Saúde identificou que pelo menos metade dos quarteirões daquela área têm casas onde foram encontrados focos de larvas do mosquito Aedes. “Além do mutirão de limpeza e recolhimento dos materiais, nossas equipes também fizeram duas notificações em residências onde foram encontrados focos de dengue e outras duas notificações em casas onde foram constatados casos de maus tratos de animais”, frisou Keila.

Agora, a Vigilância em Saúde já está preparando um novo mutirão para o próximo sábado (18/1) em outra área da Coloninha do Jardim São Jorge. Para os próximos fins de semana também já estão sendo organizados mutirões semelhantes em regiões mais críticas da Vila Operária e Jardim Morumbi.

LIRA – As equipes da Vigilância em Saúde de Paranavaí dão início nesta terça-feira (14/1) ao primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes (LIRA) de 2020. O levantamento será realizado durante a semana em todos os bairros de Paranavaí. O resultado deve ser divulgado no final da tarde de sexta-feira (17/1).

Para a diretora da Vigilância, Keila Stelato, é muito importante que os moradores facilitem o acesso dos agentes às residências para a realização das vistorias. “Frequentemente os agentes nos informam sobre moradores que estão em casa e se recusam a deixar as equipes entrarem para fazer as vistorias nos imóveis. A população precisa colaborar e abrir a casa para a visita dos agentes; só assim é possível fazermos um levantamento real e trabalharmos com as estratégias de enfrentamento à dengue na cidade”, pede.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí