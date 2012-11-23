Prefeitura terá expediente em horário especial na segunda-feira (29)

A Prefeitura de Paranavaí terá horário excepcional de funcionamento na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira de Futebol pela Copa do Mundo FIFA 2026.

O horário especial foi estabelecido pelo Decreto nº 27.900/2026, publicado nesta sexta-feira (26). Conforme a norma, o expediente nas repartições públicas municipais será realizado das 8h às 13h, em turno único e ininterrupto.

O horário especial não se aplica aos serviços públicos essenciais e aos setores que, por sua natureza, não podem interromper suas atividades.

SAÚDE - As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Farmácias Municipais e o setor de agendamento de exames funcionarão das 7h às 13h. A Unidade Básica de Saúde do Centro (UBS Maria Miglioranza Bogoni) atenderá das 7h às 13h e retomará os atendimentos às 17h, permanecendo aberta até as 22h.

Durante o período em que as UBSs estiverem fechadas, os atendimentos de urgência e emergência serão realizados na UPA.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí