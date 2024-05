Prefeitura terá ponto de coleta de arrecadação para o Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros de Paranavaí iniciou uma campanha de arrecadação de itens a serem destinados ao Rio Grande do Sul, em apoio as milhares de vítimas que se encontram em situação vulnerável. O município de Paranavaí vai colaborar com a campanha colocando um ponto de coleta, a partir da tarde desta segunda-feira (6/5), no prédio da Prefeitura, no saguão de entrada.

A prioridade de arrecadação é dos seguintes itens: água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões e colchonetes, cobertores e ração animal.

As doações podem ser feitas até às 17h de quarta-feira, dia 8 de maio. O quartel do Corpo de Bombeiros (próximo a Catedral Maria Mãe da Igreja) também é um ponto de arrecadação desta campanha.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí