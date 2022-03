As fortes chuvas registradas no início da noite desta terça-feira, dia 1º de março, causaram vários estragos em diferentes escalas de risco em Paranavaí. Logo que a chuva cessou, as equipes da Defesa Civil e da Prefeitura iniciaram imediatamente o levantamento dos pontos críticos por toda a cidade. Na manhã desta quarta-feira (2/3), o prefeito Delegado KIQ reuniu os secretários municipais e técnicos de diversas áreas para definir o plano de ação.

Inicialmente, foram identificados 17 pontos críticos que estão sendo tratados como prioritários, alguns deles com vítimas de alagamento e destelhamento. O atendimento às pessoas é prioridade máxima e está sendo feito pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Guarda Municipal e Defesa Civil. Felizmente não houve nenhum registro de pessoas feridas.



Prefeitura trabalha em 17 pontos críticos para resolver situações emergenciais causadas pelas chuvas de terça-feira





Quem tiver conhecimento de situações de pessoas desalojadas/desabrigadas ou quiserem solicitar atendimento de outros tipos de estragos causados pelas chuvas, devem registrar o protocolo através da Ouvidoria Municipal pelo telefone 156, durante o horário comercial.

Em situações de urgência ou fora do horário comercial, os protocolos devem ser feitos através da Guarda Municipal, pelo telefone 153.

Em casos de risco de desabamento ou situações de urgência, a população deve acionar diretamente o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí