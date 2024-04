Presidente da Paraná Invest visita empresas de Paranavaí

Paranavaí recebeu na última semana a visita do Diretor-Presidente da Paraná Invest, José Eduardo Bekin, principal responsável pela atração de investimentos e do fomento econômico do estado do Paraná. Durante sua estadia de dois dias na cidade, diversas empresas foram visitadas.

“Foram momentos extremamente importantes, pois sabemos que Bekin tem abertura com muitas empresas, tanto no Brasil como fora do país. Ele tem a capacidade de linkar as nossas empresas com empresas do mundo todo. E o mais importante, mostramos como Paranavaí tem potencial enorme em diversas áreas. Agradeço o Governo do Estado por dar total apoio e espero que possamos seguir nesta grande parceria”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Além do secretário, as visitas foram acompanhadas pelo vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi; do presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado; secretários municipais; assessor do deputado federal Tião Medeiros, Fábio Ferreira de Souza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí