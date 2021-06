Prevenção de doenças é o principal motivo para as pessoas praticarem exercícios físicos em Paranavaí

Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria de Saúde e o Centro Universitário UniFatecie, buscou avaliar o comportamento dos paranavaienses com relação à prática de exercícios físicos. A pesquisa foi realizada com 2.749 pessoas de 76 bairros do município e 82% dos entrevistados escolheram a prevenção de doenças como o principal fator que os motiva a fazer atividades físicas.

“A pesquisa mostrou também que, para o público feminino, especialmente para as donas de casa, os fatores psicológicos são os que influenciam na busca pela prática de atividades físicas. Essa foi a resposta de 78% das mulheres entrevistadas. Diante deste cenário, vemos a importância de avaliar novas propostas de atividades voltadas para a diversão, bem-estar e controle de estresse para esse público”, explica o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Octaviano de Souza.

Para o público acima de 50 anos, chamado de “Melhor Idade”, a meta é desenvolver propostas de atividades e ou exercícios físicos que contemplem, além de aspectos como a diversão, bem-estar e controle de estresse, também a prevenção de doenças e/ou para controle do peso corporal, uma vez que estes foram os principais motivos apontados para esta faixa etária para a prática de exercícios.

Com relação ao tempo de prática, os iniciantes (com menos de 6 meses como praticantes de exercícios físicos) demonstram uma necessidade por atividades que colaborem nas relações interpessoais, como reconhecimento social, afiliação (participação em equipes) e práticas competitivas. Por outro lado, as pessoas que já praticam exercícios físicas há mais de 2 anos apontam para a necessidade de projetos que visem a permanência na prática, visando especialmente a prevenção de doenças e o controle de peso corporal.

A pesquisa também ajudou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a identificar a necessidade de desenvolver programas e projetos que possam ser distribuídos geograficamente de maneira descentralizada. A necessidade apontada pela população leva o município a pensar na necessidade de investir ainda mais em espaços para a prática de exercícios físicos nos bairros e distritos, além de proporcionar mais informações sobre a importância de se incorporar a prática de atividades físicas para um estilo de vida mais saudável.

“Nossa pesquisa seguiu alto rigor metodológico, o que nos permite extrapolar os resultados, com segurança, para os quase 90.000 habitantes (dados do IBGE) da cidade. Agora, vamos apresentar os resultados detalhados da pesquisa para diversos segmentos da sociedade paranavaiense e também do Estado do Paraná, para discutirmos e formatarmos um documento balizador para o desenvolvimento de futuras políticas públicas voltadas para a prática de exercícios físicos como instrumento de promoção da saúde física e mental. Nossa expectativa é que esta pesquisa seja uma referência para que outros municípios do Paraná também possam também pensar em ações mais voltadas para incentivar a população na prática de exercícios físicos”, avalia Rafael.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí