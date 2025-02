Primeira semana de combate ao greening resulta na erradicação de 290 plantas cítricas

A primeira semana da campanha de combate ao greening, doença que ameaça os pomares de citros e coloca em risco a cadeia produtiva da citricultura na região, resultou na erradicação de 290 plantas cítricas em 130 residências da área urbana. As ações foram iniciadas no Distrito de Sumaré e, segundo o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro, devem ser concluídas na próxima semana.

Ainda de acordo com o secretário, o próximo bairro a passar pela fiscalização será o Jardim Ouro Branco.

A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Agricultura, e Saúde, além da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), com o objetivo de proteger a citricultura local e preservar a cadeia produtiva do setor em Paranavaí que gera mais de 4 mil empregos.

CONFIRA OS DADOS DE CADA DIA:

Segunda-feira, dia 27:

Casas visitadas com a presença de plantas: 37

Plantas cítricas erradicadas: 55

Terça-feira, dia 28:

Casas visitadas com a presença de plantas: 28

Plantas cítricas erradicadas: 60

Quarta-feira, dia 29:

Casas visitadas com a presença de plantas: 31

Plantas cítricas erradicadas: 65

Quinta-feira, dia 30

Casas visitadas com a presença de plantas: 20

Plantas cítricas erradicadas: 72

Sexta-feira, dia 31:

Casas visitadas com a presença de plantas: 14

Plantas cítricas erradicadas: 38

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí