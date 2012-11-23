Procon de Paranavaí divulga nova pesquisa de combustíveis realizada em fevereiro

O Procon de Paranavaí divulgou o resultado da mais recente pesquisa de preços de combustíveis realizada no município. O levantamento foi feito no dia 26 de fevereiro de 2026 em diversos postos da cidade. Os valores considerados na pesquisa foram os praticados para pagamento à vista.

De acordo com os dados coletados, o preço médio da gasolina comum ficou em R$ 6,13, enquanto a gasolina aditivada registrou média de R$ 6,19. Já o etanol apresentou média de R$ 4,49. Entre os combustíveis do tipo diesel, o S500 manteve média de R$ 5,93 e o diesel S10 registrou média de R$ 5,98.

COMPARATIVO COM JANEIRO - Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em 23 de janeiro de 2026, foram observadas pequenas oscilações nos valores médios praticados no município.

A gasolina comum apresentou leve redução de R$ 0,01 (de R$ 6,14 para R$ 6,13), enquanto a gasolina aditivada teve queda de R$ 0,02 (de R$ 6,21 para R$ 6,19). O etanol, por sua vez, registrou aumento de R$ 0,09 no preço médio, passando de R$ 4,40 para R$ 4,49.

O diesel S500 manteve o valor médio do mês anterior, em R$ 5,93, e o diesel S10 apresentou redução de R$ 0,02, passando de R$ 6,00 para R$ 5,98.

DIFERENÇA ENTRE POSTOS PASSA DE 17% - A pesquisa também aponta variações expressivas entre o menor e o maior preço encontrado em fevereiro.

A gasolina comum foi encontrada entre R$ 5,88 e R$ 6,69, uma variação de 13,78%. Já a gasolina aditivada apresentou diferença ainda maior, variando entre R$ 5,86 e R$ 6,89, o que representa 17,58%.

O etanol oscilou entre R$ 4,22 e R$ 4,89 (15,88% de variação). O diesel S500 foi encontrado entre R$ 5,56 e R$ 6,39 (14,93%), enquanto o diesel S10 variou de R$ 5,66 a R$ 6,49, diferença de 14,66%.

“As variações demonstram a importância de o consumidor pesquisar antes de abastecer, já que a escolha do estabelecimento pode impactar diretamente no orçamento mensal, especialmente para quem utiliza o veículo com frequência ou depende do combustível para atividade profissional”, recomendou o coordenador do Procon de Paranavaí, Alexandre Costa Santos.

“É importante esclarecer que não existe tabelamento de preços e que os valores podem sofrer alterações após a data da coleta, conforme política comercial e disponibilidade de estoque de cada estabelecimento”, explicou o coordenador.

O levantamento completo está disponível no link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l-v_0vjl8MAeDZT3epL3D1dHWOwCUGw8...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí