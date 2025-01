Procon de Paranavaí divulga pesquisa de preços de materiais escolares e orienta consumidores

Com a aproximação do início do ano letivo, o Procon de Paranavaí divulgou uma pesquisa que aponta grandes variações nos preços de materiais escolares em papelarias e comércios locais. Segundo o levantamento, itens como lápis e cadernos apresentam diferenças de até 558% entre o menor e o maior preço.

De acordo com o coordenador do Procon, Dr. Alexandre Costa Santos, a pesquisa destaca a importância de comparar preços antes de comprar. “Por exemplo, o lápis preto nº 02 teve variação de 400%, enquanto a cola bastão (10g) apresentou diferença de 558,33% entre o menor e o maior valor”, explicou.

Principais Variações de Preço:

- Lápis preto nº 02: variação de 400% (R$ 0,40 a R$ 2,00);

- Cola bastão (10g): variação de 558,33% (R$ 1,20 a R$ 7,90);

- Caderno universitário 10 matérias: variação de 80,44% (R$ 20,50 a R$ 36,99);

- Giz de cera grande (12 unidades): variação de 105,51% (R$ 3,99 a R$ 8,20).

O Procon recomenda que os consumidores elaborem uma lista detalhada e priorizem o reaproveitamento de materiais em boas condições, como estojos, tesouras e réguas.

“Antes de sair para comprar, avalie o que já tem em casa. Isso pode reduzir significativamente os custos”, orientou Alexandre.

Dicas Adicionais - Os preços divulgados refletem os valores das etiquetas e podem variar com descontos para pagamentos à vista ou de acordo com o meio de pagamento. Essa flexibilidade pode gerar uma economia ainda maior. Outro alerta do Procon é sobre a importância de exigir a nota fiscal.

“Ela é a garantia do consumidor em casos de troca ou reclamações sobre o produto. Esse é um direito que não pode ser negligenciado”, enfatizou o coordenador.

A pesquisa completa está disponível na sede do Procon de Paranavaí e na página de notícias da Prefeitura no ícone "Arquivos".

Para mais informações ou dúvidas, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone (44) 3902-1055 ou visitar o Procon na Rua Antônio Felipe, Centro, Paranavaí - PR.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí