Procon de Paranavaí emite recomendação a distribuidores e comércios de bebidas

Em resposta aos recentes casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil, o Procon de Paranavaí emitiu, nesta semana, uma recomendação administrativa preventiva destinada a distribuidoras, comércios de bebidas, bares e restaurantes do município, além dos consumidores.

“Trata-se de uma substância altamente tóxica, que tem causado danos irreversíveis a consumidores em outras regiões. Apesar de Paranavaí não registrar nenhum caso suspeito até o momento, é essencial que os comerciantes tenham total atenção com a procedência das bebidas comercializadas”, afirmou o coordenador do Procon, Dr. Alexandre Costa.

A recomendação do Procon é que não sejam mantidos em estoque produtos sem origem determinada, sem nota fiscal ou com indícios de adulteração, como lacres rompidos, embalagens desbotadas ou de baixa qualidade. Essas características podem indicar risco à saúde dos consumidores e comprometer a integridade do próprio estabelecimento.

“Manter produtos irregulares em estoque coloca em risco não só a saúde pública, mas também o próprio comércio, que pode ser penalizado com multas, apreensão de produtos e até interdição do local”, ressaltou o coordenador.

Fiscalizações - O Procon de Paranavaí também estuda a realização de fiscalizações in loco nos próximos dias em todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, incluindo bares, restaurantes, mercados e distribuidoras. A ação será alinhada com as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), da Senacon e do Procon Estadual.

População deve redobrar atenção - O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos às condições das embalagens, à qualidade dos rótulos, à aparência da bebida e à regularidade do estabelecimento, como a presença visível do alvará de funcionamento. Em caso de suspeita de adulteração ou irregularidade, o órgão pode ser acionado imediatamente.

“Estamos à disposição da população e dos comerciantes para esclarecimentos e orientações durante este momento sensível. Nosso objetivo é garantir a segurança de todos, preservando a saúde da população e evitando penalidades aos estabelecimentos que atuam corretamente”, destacou Alexandre Costa.



Denúncias - Denúncias e informações podem ser encaminhadas pelo telefone (44) 3902-1055 ou diretamente na sede do Procon, localizada na Rua Antônio Felipe, nº 917, com atendimento das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí