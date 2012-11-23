Procon orienta consumidores para compras conscientes no Dia dos Pais

Com a aproximação do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, 9 de agosto, o comércio de Paranavaí registra aumento na procura por presentes. Diante da maior movimentação nas lojas, o Procon de Paranavaí reforça as orientações aos consumidores sobre os principais direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A iniciativa tem o objetivo de evitar transtornos e garantir compras mais seguras durante uma das datas mais importantes para o varejo.

Entre as dúvidas mais frequentes dos consumidores estão as regras para troca de produtos e a contratação da garantia estendida. O Procon orienta que, antes de concluir a compra, o consumidor confirme a política de troca do estabelecimento e, sempre que possível, solicite que essa informação seja registrada por escrito ou mantenha algum comprovante.

Segundo o diretor do Procon de Paranavaí, Dr. Alexandre Costa, a informação é a principal aliada do consumidor na hora da compra. "Conhecer a política de troca do estabelecimento, exigir a nota fiscal e esclarecer todas as dúvidas antes de finalizar a compra são medidas que ajudam a evitar problemas e asseguram os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor", destaca.

O diretor também esclarece que todo produto novo possui garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, independentemente da emissão de certificado pelo fabricante ou pelo comerciante. Já a garantia estendida é um serviço opcional e deve ser contratada somente após uma análise criteriosa do custo-benefício. "A orientação é nunca aceitar esse serviço por impulso ou pressão no momento da compra. Vale lembrar que a substituição de produtos por motivos como tamanho, cor ou preferência não é uma obrigação prevista em lei", enfatiza.

Nas compras realizadas pela internet, a legislação garante ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de até sete dias após o recebimento do produto. Nesse período, é possível desistir da compra e solicitar o cancelamento do pedido, com direito ao reembolso integral dos valores pagos.

Consumidores que enfrentarem problemas na relação de consumo podem procurar o Procon de Paranavaí para receber orientações, registrar reclamações ou solicitar a mediação de conflitos com fornecedores. O atendimento é realizado presencialmente na Rua Antônio Felipe, nº 917, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí