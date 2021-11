Procon prepara campanha de renegociação de dívidas

O Procon de Paranavaí vai atender entre os dias 16 e 24 de novembro toda população que estiver interessada em renegociar suas dívidas. A ação traz uma oportunidade para os moradores de Paranavaí contarem com a intermediação do Procon para o fim das dívidas.

Segundo o coordenador do Procon de Paranavaí, Carlos Eduardo Balliana, o objetivo é fazer com que consumidores endividados possam ter uma nova chance de reverter sua situação e voltar a ter crédito junto ao comércio, muitas vezes até com a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA).

“As empresas não são obrigadas a renegociarem as dívidas, mas fazemos essas tentativas para ajudar o consumidor e também aumentar o giro do comércio local, ainda mais no fim do ano. Sabemos que muitos consumidores que estão em débito, deixam de procurar o Procon ou até mesmo seu banco por se sentirem constrangidos com a situação, ainda mais nesse momento de pandemia. Acreditamos que esse mutirão vai incentivar as pessoas a negociar suas dívidas e sair dessa situação que causa diversos transtornos na vida de qualquer cidadão”, disse Balliana.

A medida pode ajudar as empresas a receber créditos pendentes, e tem por consequência lógica a ajuda na expansão da economia local, ainda que de forma modesta. Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, com pausa para o horário de almoço.

Os interessados devem estar munidos de uma cópia do RG e CPF, um comprovante de endereço e um documento que comprove a dívida (para que o Procon possa notificar a empresa e marcar uma audiência para tentar o acordo).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí