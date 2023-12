Professor Barbosa Júnior é o filho mais novo de Paranavaí

Na última quarta-feira (13/12), o professor doutor José Barbosa Dias Júnior, diretor do Instituto Federal do Câmpus de Paranavaí, recebeu o título de Cidadão Honorário de Paranavaí.

Com aprovação unânime a homenagem foi proposta pela vereadora professora Cida Gonçalves em reconhecimento e gratidão pela inegável dedicação à Educação, e por promover tantos avanços nesta área, contribuindo com o desenvolvimento educacional dos jovens e com o crescimento do município.

“A gente foi acompanhando passo a passo e hoje a gente vê aquele monumento. Tudo isto são méritos do professor José Barbosa, [...] mas o que mais me chamou a atenção foi a questão social, pois na época da pandemia esta instituição não perdeu nenhum aluno, assim como auxiliou-os com cestas básicas. [...] Uma universidade não pode só se preocupar com a parte acadêmica, mas quando busca uma educação humanizada, preocupada com a questão social, isso faz a diferença. Se queremos uma educação de qualidade também temos que dar esta estrutura com um olhar diferenciado... parabéns pela sua visão e gestão exemplar”, disse Cida.

Em seu discurso, o procurador-geral do Município, Benjamin Marçal Costa, destacou a atuação do homenageado. “Me sinto extremamente honrado de representar o Executivo nesta homenagem. Se hoje quando falamos em Unipar lembramos da professora Edwirge e do professor Candinho, quando falamos em Instituto Federal o nome que vem à cabeça é do professor Barbosa, um baluarte daquela instituição e entusiasta da educação, que contribuiu grandemente para o crescimento daquela região”, afirmou.

Emocionado, Barbosa Júnior relembrou do início da construção do IFPR em Paranavaí, das dificuldades, mas também das bonanças que conquistaram ao longo destes 12 anos juntamente com os colaboradores, promovendo mudanças muito significativas não só estrutural do campus, mas na vida de muitos alunos.

“Agradeço imensamente a toda minha equipe de gestão e de servidores porque se essas conquistas vieram, é porque vocês acreditaram, comprando minhas ideias e lutando comigo para que nossos alunos tivessem o melhor, sempre o melhor, nada menos que o melhor de tudo que poderíamos oferecer”, e continuou: “Agradeço à vereadora Cida pela indicação do meu nome para receber essa honraria, da qual me orgulho muito porque ela não é minha, é de todas as pessoas que fazem do Campus Paranavaí um espaço não somente de educação, mas de acolhimento e assistência [...] que acreditaram que a educação pode transformar as pessoas, e nós temos um lugar incrível em Paranavaí, que transforma a vida das pessoas, e este local se chama Campus Paranavaí! E eu me orgulho muito de fazer parte desta equipe! Muito obrigado”, proferiu o homenageado.

Em uma área de 9.037 m², o IF de Paranavaí conta com 7 cursos regulares, 120 servidores e atende mais de 1.100 alunos de 29 municípios do Paraná, além dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. De 2011 a 2023 foram investidos em obras, equipamentos, materiais, serviços e assistência estudantil e projetos mais de R$ 39 milhões.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí