Professor Gilmar é homenageado pelo Legislativo Paranavaiense

O reitor do Centro Universitário UniFatecie, professor Gilmar de Oliveira foi agraciado na noite desta última segunda-feira (26/6), com a moção de aplauso da Câmara Municipal de Paranavaí.

A propositora, vereadora Maria Clara Gomes, justificou a importância da homenagem: “Hoje não falo aqui somente na qualidade de vereadora, mas como alguém que teve a honra de ter em sua vida um verdadeiro mestre [...] O Prof. Gilmar é uma pessoa espetacular, que aprecia o conhecimento, reparte ensinamentos, se preocupa desde os menores aos maiores detalhes com o bem-estar de seus colaboradores, entre as mais variadas qualidades, características que nos levaram a um consenso na votação dessa homenagem extremamente merecida, que nasce do profundo reconhecimento daquilo que é para nós”, disse Maria Clara.

A trajetória de trabalho e dedicação de Gilmar, bem como sua contribuição com a cidade frente à universidade foram enfatizados pela vereadora. “Essa moção é também resultado do adensamento e importância da atividade da UniFatecie para o desenvolvimento educacional e econômico de nosso município e região, instituição, em que o referido é diretor geral e também idealizador [...] E em nome de Paranavaí, eu digo: Muito obrigada, professor Gilmar!”.

Aos 54 anos, natural de Andradina, interior paulista, dos quais há quase 30 anos é professor, Gilmar construiu uma carreira consolidada, formou família e é empresário, mantenedor e diretor-geral do Grupo Educacional Fatecie.

Em seu discurso, o reitor da UniFatecie agradeceu a homenagem a Deus, aos pais Ângelo e Guiomar, à esposa Juliana e aos filhos Carlos Eduardo e Luiz Otávio, e estendeu aos sócios, bem como aos colaboradores e alunos.

“Hoje a Fatecie é uma das maiores do Brasil porque tivemos quatro pessoas com muita coragem, Daniel, Eduardo, Guilherme e Renato, que começaram junto comigo, em 2007. Passamos por muitas dificuldades mas a vontade de ir além fez com que vencessemos barreiras e chegassemos até aqui. [...] A essência da UniFatecie são os alunos, e se eles não confiassem em nós, com certeza também não existiríamos. Vocês foram fundamentais aonde chegamos e aonde iremos chegar. Este é um reconhecimento do nosso serviço prestado à comunidade. Sou apenas um representante, e dou graças a Deus vocês fazerem parte deste time que é muito vitorioso. Agradeço também a vereadora pela homenagem e pelo trabalho que tem feito por Paranavaí”, proferiu Gilmar.

Durante a solenidade, o professor também recebeu uma homenagem dos alunos da Fatecie Premium, turma do ensino médio 2016, que foi entregue por Vitor Henrique Persil.

Com 15 anos de história, o Grupo Fatecie, instituição paranavaiense, com conceito máximo no MEC, conta com aproximadamente 150 mil alunos e 750 polos espalhados pelo Brasil, ofertando mais de 100 cursos de graduação e 60 de pós-graduação, nas modalidades: presencial e à distância e possui em seu quadro cerca de 500 colaboradores.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí