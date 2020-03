A Secretaria de Esportes e Lazer de Paranavaí comunica a abertura do processo seletivo para o programa Bolsa Atleta, que vai escolher atletas e paratletas para representarem o município em competições oficiais. Para esse ano, o número de bolsas é de 85, e o valor de investimento será de R$ 320 mil para as modalidades de handebol, atletismo, xadrez, judô, futsal, vôlei de praia e tae-kwon-do.



As bolsas disponibilizadas no edital são para as seguintes modalidades: handebol, judô, vôlei de areia, tae-kwon-do, futsal, xadrez e atletismo. Os 85 atletas estão divididos em quatro categorias: Bolsa Atleta Formação (16 bolsas de R$ 150,00); Bolsa Atleta Estudantil (44 bolsas de R$ 300,00); Bolsa Atleta Estadual (24 bolsas de R$ 600,00); e Bolsa Atleta Nacional (3 bolsas de R$ 700,00).

“No primeiro ano do programa, o município investia R$ 120 mil em 59 atletas. Hoje, o número já é de 85 atletas e R$ 320 mil de investimento. É um aumento muito significativo e mostra a preocupação do município com o esporte. Poder investir na base, nos atletas que levam o nome de Paranavaí mundo afora é gratificante”, afirma a coordenadora do programa, Ieda Cândido.

As datas de inscrição estão divididas da seguinte forma: vôlei de areia, handebol, judô e tae-kwon-do de 2 a 3 de março (segunda e terça-feira); futsal e xadrez de 3 a 4 de março (terça e quarta-feira); e atletismo de 4 a 5 de março (quarta e quinta-feira). As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer, das 8h às 17h.

A divulgação e classificação dos atletas aprovados para concessão da bolsa acontecem no dia 6 de março e o prazo final para assinatura do termo de adesão é dia 6 de abril.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí